Российские оккупанты за минувшие сутки 23 раза обстреляли жилые районы Харькова и нанесли один ракетный удар. В результате чего 31 человек ранен, еще трое погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, ХТЗ, Дергачах. И один ракетный удар, — отметил он.

По словам Синегубова, сейчас в городе в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели.

— К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались трое саперов, четверо получили ранения. Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранен 31 человек, из них — четверо детей. Погибли трое гражданских, — рассказал он.

Председатель ОВА призывает жителей Харькова и области без необходимости не выходить на улицы. Он подчеркнул, что враг не может подступиться к Харькову, ведь ВСУ держат прочно позиции и по некоторым направлениям продвигаются вперед.