Российские оккупанты за минувшие сутки 23 раза обстреляли жилые районы Харькова и нанесли один ракетный удар. В результате чего 31 человек ранен, еще трое погибли.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
— За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, ХТЗ, Дергачах. И один ракетный удар, — отметил он.
По словам Синегубова, сейчас в городе в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели.
— К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались трое саперов, четверо получили ранения. Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранен 31 человек, из них — четверо детей. Погибли трое гражданских, — рассказал он.
Председатель ОВА призывает жителей Харькова и области без необходимости не выходить на улицы. Он подчеркнул, что враг не может подступиться к Харькову, ведь ВСУ держат прочно позиции и по некоторым направлениям продвигаются вперед.
— Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов. Несмотря на грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности, — подчеркнул Синегубов.