В центре Харькова слышны обстрелы. По предварительным данным, снаряд попал в центр города.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на очевидцев. Во всей Харьковской области до сих пор звучит тревога, поэтому необходимо найти безопасное укрытие.

Кроме того, глава Золочевской общины Виктор Коваленко рассказал, что российские военные утром 17 апреля обстреляли село Ивашки.

— Сегодня в пять утра обстреляли Ивашки Золочевской общины. Били из артиллерии. Как следствие, повреждены 10 частных домов, школа, газораспределительная станция, газосети. К счастью, люди все живы. Как началось, сразу попрятались в подвалы, погреба, — сказал Коваленко.

Он отметил, что это последнее село общины, которое до этого не обстреливали.

Ранее глава Харьковской ОВА отмечал, что за прошедшие сутки российские оккупанты 23 раза обстреляли жилые районы Харькова и нанесли один ракетный удар. В результате чего 31 человек ранен, еще трое погибли.