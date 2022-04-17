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Факты / Украина

В Киеве и области с 17 апреля меняют длительность комендантского часа

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Киеве и области с 17 апреля меняют длительность комендантского часа

С 17 апреля в Киеве и Киевской области меняется время комендантского часа. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Теперь комендантский час в Киеве и области будет начинаться на час позже, а заканчивать на час раньше. С 17 мая он будет с 22.00 до 5.00 утра.

Напомним, что во время действия комендантского часа гражданам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.

Поэтому жителям Киева и Киевской области нужно оставаться дома с 22.00 до 05.00, но если прозвучат сирены воздушной тревоги, то разрешается покинуть дом и спуститься в укрытие.

Общественный транспорт во время комендантского часа тоже не работает.

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