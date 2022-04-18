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Факты / Украина

В Лисичанске женщина сливала данные ВСУ оккупантам, по этим координатам обстреляли ее квартал

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Лисичанске женщина сливала данные ВСУ оккупантам, по этим координатам обстреляли ее квартал

В Лисичанске Луганской области полиция задержала женщину, которая передавала врагу данные о расположении подразделения Вооруженных сил Украины. По ее координатам оккупанты обстреляли ее же квартал.

По данным следствия, задержанная с первых дней полномасштабного вторжения была модератором Telegram-канала.

Информацию о дислокации украинских военных женщина передала администратору канала, после чего позиции ВСУ и близлежащие дома накрыло артиллерийским огнем РФ.

На видео, опубликованном представителями НацполицииЛуганщины, женщина в слезах “раскаивается” в содеянном, мол, она не понимала, к каким последствиям это могло привести.

В один день мне написала девушка о том, где базируются украинские военные (начинает громко плакать — Ред.), и попросила, чтобы я это передала. Я передала это главному администратору… Потом… 4 апреля у нас выключили свет, и я больше не заходила на этот Telegram-канал. После обстрела (своего квартала — Ред.) я информацию не отправляла… По той причине, что пострадали дома возле меня…

Уголовное производство открыто по ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) УК Украины.

За содеянное женщине грозит от двенадцати до пятнадцати лет с возможной конфискацией всего имущества.

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