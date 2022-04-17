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Факты / Украина

Он затонул: Данилов потролил Путина, комментируя судьбу российского крейсера Москва

Илья Нежигай редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в шутливой манере прокомментировал судьбу российского ракетного крейсера Москва в Черном море.

Журналист CNN спросил его, что произошло с флагманом Черноморского флота России крейсером Москва.

– Он затонул, – ответил Алексей Данилов, разводя при этом руками.

Ответ секретаря СНБО стал своеобразным троллингом президента России Владимира Путина.

Дело в том, что в августе 2000 года с российским подводным ракетоносным крейсером Курск произошла трагедия, в результате чего погибли 118 членов экипажа. Тогда еще новоизбранный президент России Владимир Путин давал интервью Лари Кингу, также журналисту CNN.

Руководителя Кремля спросили, что случилось с подлодкой Курск, на что тот с улыбкой ответил “Она затонула”.

Ответ Владимира Путина стал своеобразным мемом и предвестником умолчания подлинных причин катастроф в России.

Ракетный крейсер Москва был затоплен вечером 14 апреля, о чем официально сообщило Министерство обороны РФ.

В России отказываются называть истинные причины крушения корабля, говоря о пожаре и детонации боеприпаса на судне.

Впрочем, украинская сторона заявляет о попадании двух ракет Нептун в российское судно.

Пентагон накануне также заявлял, что склоняется к версии о попадании в крейсер двух украинских ракет.

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Джерела: Oleksiy Danilov, exileTV

Фото: Алексей Данилов

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