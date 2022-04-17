Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в шутливой манере прокомментировал судьбу российского ракетного крейсера Москва в Черном море.
Журналист CNN спросил его, что произошло с флагманом Черноморского флота России крейсером Москва.
– Он затонул, – ответил Алексей Данилов, разводя при этом руками.
Ответ секретаря СНБО стал своеобразным троллингом президента России Владимира Путина.
????♂️#stoprussia#RussianWarshipGoFYourself#StandUpForUkraine pic.twitter.com/kQk8s2gb7k
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) April 16, 2022
Дело в том, что в августе 2000 года с российским подводным ракетоносным крейсером Курск произошла трагедия, в результате чего погибли 118 членов экипажа. Тогда еще новоизбранный президент России Владимир Путин давал интервью Лари Кингу, также журналисту CNN.
Руководителя Кремля спросили, что случилось с подлодкой Курск, на что тот с улыбкой ответил “Она затонула”.
Ответ Владимира Путина стал своеобразным мемом и предвестником умолчания подлинных причин катастроф в России.
Ракетный крейсер Москва был затоплен вечером 14 апреля, о чем официально сообщило Министерство обороны РФ.
В России отказываются называть истинные причины крушения корабля, говоря о пожаре и детонации боеприпаса на судне.
Впрочем, украинская сторона заявляет о попадании двух ракет Нептун в российское судно.
Пентагон накануне также заявлял, что склоняется к версии о попадании в крейсер двух украинских ракет.
Джерела: Oleksiy Danilov, exileTV
Фото: Алексей Данилов