Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, в Закарпатье, в Ровенской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской областях.

На Харьковщине ситуация стабильно тяжелая. В Изюмском направлении до сих пор идут активные бои, поэтому жителей Лозовой и Барвенково призывают активизироваться с эвакуацией.

Всего за сутки было более двадцати ударов оккупантов из РСЗО, артиллерии и один ракетный удар.

На Луганщине 16 апреля, кроме поврежденных в течение дня инфраструктурных объектов, враги обстреляли Лисичанскую больницу и НПЗ. Ночью под прицел россиян попал один из жилых кварталов Северодонецка. Утром 17 апреля произошел артобстрел Кременной, по меньшей мере один человек ранен. Позиционные бои в Попасной и Рубежном.

Вблизи Марьинки и Красногоровки в Донецкой области российские захватчики пытались осуществить наступление, но безуспешно. Враги обстреливали Авдеевку, Торецкую и Очеретинскую общины, вследствие этого разрушились некоторые инфраструктурные объекты. В то же время в Мариуполе ситуация без изменений.

Российские захватчики в течение суток обстреливали Херсонскую область. Но пока нет информации о разрушениях и пострадавших. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация обостряется.

В Николаеве утром был слышен взрыв, детали выясняются. В течение дня также оккупантами обстреливались мирные районы области.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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