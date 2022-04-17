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Факты / Украина

За 24 часа в Украине Россия потеряла больше, чем за восемь лет войны в Сирии — The Economist

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Несмотря на то, что Россия превосходит Украину в вооружении и численности, ВСУ за 24 часа нанесли РФ больше потерь, чем та понесла за восемь лет боев в Сирии. Об этом сообщает The Economist.

В издании также отметили, что противотанковые средства Украины оказали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке страны.

Эксперты также обратили внимание, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур.

На эту новость отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Мы на своей земле и имеем профессиональную армию, которая уничтожает врага каждый день. И так будет до нашей победы, — подчеркнул он.

Кроме того, в Генштабе ВСУ посчитали приблизительные потери врага в целом с 24 февраля до 17 апреля.

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Источник: Economist

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