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Факты / Украина

Укрепляем оборону Кривого Рога уже в Херсонской области – Вилкул

Татьяна Забожко редактор ленты
Олександр Вілкул

Военная администрация Кривого Рога возобновляет жизнедеятельность освобожденных от российских захватчиков населенных пунктов на севере Херсонской области.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

– Наряду с решением гуманитарных вопросов – обеспечением продуктами и медицинской помощью, восстановлением электро-, водоснабжения и другой инфраструктуры – укрепляем внешний периметр обороны Кривого Рога, который находится уже в Херсонской области, – подчеркнул Александр Вилкул.

По его словам, армия РФ 16 апреля несколько раз обстреляла системами залпового огня освобожденные прифронтовые села Херсонской области и прифронтовые села Криворожского района.

– Есть поврежденные дома и фермы. Слава Богу, жертв нет. Прошу всех и дальше прислушаться к рекомендациям относительно эвакуации с каких-то территорий, – призвал местных жителей глава военной администрации.

Александр Вилкул уточнил, что украинские военные продолжают эффективно уничтожать живую силу и технику противника.

– Больше сказать не могу, но 16 апреля было уничтожено несколько единиц вражеской техники, – добавил он.

Напомним, что 16 апреля российские военные нанесли два удара по Днепропетровской области, полностью разрушив птицефабрику в Днепровском районе.

Поскольку предприятие не работает, пострадавших в результате обстрелов нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул

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