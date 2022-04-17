Военная администрация Кривого Рога возобновляет жизнедеятельность освобожденных от российских захватчиков населенных пунктов на севере Херсонской области.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

– Наряду с решением гуманитарных вопросов – обеспечением продуктами и медицинской помощью, восстановлением электро-, водоснабжения и другой инфраструктуры – укрепляем внешний периметр обороны Кривого Рога, который находится уже в Херсонской области, – подчеркнул Александр Вилкул.

По его словам, армия РФ 16 апреля несколько раз обстреляла системами залпового огня освобожденные прифронтовые села Херсонской области и прифронтовые села Криворожского района.

– Есть поврежденные дома и фермы. Слава Богу, жертв нет. Прошу всех и дальше прислушаться к рекомендациям относительно эвакуации с каких-то территорий, – призвал местных жителей глава военной администрации.

Александр Вилкул уточнил, что украинские военные продолжают эффективно уничтожать живую силу и технику противника.

– Больше сказать не могу, но 16 апреля было уничтожено несколько единиц вражеской техники, – добавил он.

Напомним, что 16 апреля российские военные нанесли два удара по Днепропетровской области, полностью разрушив птицефабрику в Днепровском районе.

Поскольку предприятие не работает, пострадавших в результате обстрелов нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Александр Вилкул