Украинские вооруженные силы совершили контрнаступление на нескольких направлениях Харьковской области, в результате чего был освобожден ряд населенных пунктов.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки. В районе села Мала Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток, – сообщил он.

По его словам, ВСУ продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова.

– На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила пять российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда, — сообщил глава Харьковской ОВА.

Олег Синегубов добавил, что все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов.

– Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились, – сообщил он.

Впрочем, глава Харьковской военной администрации сообщил, что враг продолжает терроризировать мирное население Харькова, что указывает на слабость и отчаяние вражеской армии.

— Сегодня посреди бела дня снова были обстрелы из РСЗО и артиллерии центральной части города, жилого района Салтовка. К сожалению, есть пострадавшие – 20 человек, погибли – пятеро. Повреждены многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура, – написал Олег Синегубов.

Он призвал жителей Харькова быть бдительными и осторожными, а также не пренебрегать сигналами тревоги и без необходимости не оставаться на улицах.

— Обстрелы оккупантов хаотические и жестокие. Каждый день есть погибшие, — написал он.

Он также поблагодарил медиков экстренной помощи и спасателей ГСЧС в Харьковской области, назвав их героями.

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Фото: Олег Синегубов

Источник: Олег Синегубов