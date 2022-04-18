По данным спикера Минобороны Александра Мотузяника, РФ увеличила количестов самолетовылетов тактической авиации более чем в 1,5 раза.

Об этом он сказал во время брифинга 18 апреля.

– Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым. В настоящее время агрессор практически завершил перегруппировку войск для ведения наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет переброски дополнительных российских подразделений, – сообщил Мотузяник.

Отметим, что войска РФ в войне против Украины используют тактическую авиацию – бомбардировщики, штурмовики и истребители.

Среди них – СУ-34, СУ-30СМ и СУ-25.

Примерами стратегической авиации, которую Россия использует в Украине, являются бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-160 и ТУ-95.

Дальняя авиация – сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22 М3. Он предназначается для поражения как наземных, так и морских целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.