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Факты / Украина

Активность авиации РФ на оккупированных территориях Украины выросла в 1,5 раза – Минобороны

Анастасия Гевко редактор ленты
Активность авиации РФ на оккупированных территориях Украины выросла в 1,5 раза – Минобороны

По данным спикера Минобороны Александра Мотузяника, РФ увеличила количестов самолетовылетов тактической авиации более чем в 1,5 раза.

Об этом он сказал во время брифинга 18 апреля.

– Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым. В настоящее время агрессор практически завершил перегруппировку войск для ведения наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет переброски дополнительных российских подразделений, – сообщил Мотузяник.

Отметим, что войска РФ в войне против Украины используют тактическую авиацию – бомбардировщики, штурмовики и истребители.

Среди них – СУ-34, СУ-30СМ и СУ-25.

Примерами стратегической авиации, которую Россия использует в Украине, являются бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-160 и ТУ-95.

Дальняя авиация – сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22 М3.  Он предназначается для поражения как наземных, так и морских целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

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