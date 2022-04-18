Армия России 28 февраля коварно применила стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 против мирных жителей Харькова, выпустив по городу около 16 ракет класса воздух-поверхность с территории Белгородской области, то есть даже не пересекая границу Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, Ту-22М3 сделал четыре захода по курсу Беседино (Курская область) – Белгород. В результате авиаударов погибли десятки харьковчан, среди них и дети.

К сожалению, нашим военным очень сложно прикрывать небо в этом регионе, поскольку страна-агрессор уничтожила часть украинской системы ПВО ударами баллистических и крылатых ракет.

Факты ICTV собрали основную информацию о смертельном бомбардировщике Ту-22М3.

Что такое Ту-22М3

Ту-22М – это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе с ядерными боеголовками.

Это разработка ОКБ О. М. Туполева, производился на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

В эксплуатации с 1974 года и по сей день. Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978-го запущен в серийное производство, прекращенное в 1993 году.

Основное вооружение бомбардировщика – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной до 12 м, а также майданная ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой и дальностью пуска почти 500 км.

Также он может нести свободно падающие бомбы, один залп которых способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям.

Ту-22М3 может с 10-километровой высоты поразить одиночной бомбой малое сооружение.

В то же время самолет с самого начала эксплуатации имел постоянные проблемы из-за инженерного несовершенства, из-за чего до сих пор очень часто гибнут российские пилоты.

В 2018 году РФ создала модернизированную версию этого самолета – Ту-22М3М, расширив его боевой потенциал.

Россия использовала бомбардировщики Ту-22М3 в Сирии, Афганистане, Чечне, Грузии, а теперь и в войне против Украины.

Кстати, в войне против Грузии группа российских Ту-22М3 наносила прицельные авиаудары по складам боеприпасов грузинской армии, а также бомбила аэродромы. После того, как грузинские ПВО в первый же день сбили один самолет Ту-22М3, Россия не использовала их вплоть до конца войны.

Ту-22М2 в Украине

После распада СССР Украина также получила часть этих бомбардировщиков: 22 самолета Ту-22М2 и 60 штук Ту-22М3.

Однако до 2003 года 19 из них передали России, четыре сейчас в музеях, а остальное утилизировали.

То есть на сегодняшний день только РФ эксплуатирует эти самолеты.