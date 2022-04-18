Как сообщил украинский журналист Артем Попов, российские агрессоры намерены провести массированный удар по заводу Азовсталь в Мариуполе при помощи фугасной авиабомбы ФАБ-3000. По словам журналиста, в укрытиях завода сегодня находятся около 1 000 мирных жителей, среди которых и дети.

ФАБ-3000 была разработана еще во времена Советского Союза. Состоит на вооружении с 1946 года.

3000-килограммовую авиационную бомбу общего назначения с фугасною боеголовкой в основном используют ВВС России.

Благодаря мощному и универсальному действию, ФАБ-3000 предназначена для поражения сооружений и укрытий из бетона, а также для прорыва и уничтожения укрепленных промышленных объектов.

Литой корпус ФАБ-3000 весит порядка 1 600 кг + взрывной заряд массой 1 400 кг.

Основным поражающим фактором ФАБ-3000 является действие фугаса. Бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или в препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений.

Из последних применений боеприпаса эксперты вспоминают войну СССР в Афганистане.

Специалисты уверены, что сильнее по разрушительной силе, чем эти авиабомбы, только тактические ядерные заряды.

Основные поражающие действия:

большое избыточное давление газообразных продуктов взрыва;

ударные волны в воздухе или грунте и сейсмические волны;

осколки при дроблении корпуса.

Потенциальный радиус поражения ФАБ-3000 — 46 метров, радиус рассеивания осколков — 260 метров.

Носителем подобных снарядов может быть только сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Напомним, что пострадавший от длительных авиаударов российской армии Мариуполь, — стратегический прибрежный город на Азовском море, — стал одним из городов, подвергшимся наибольшим бомбардировкам и повреждениям в ходе российского вторжения в Украину.

В то время как российские войска добиваются полного контроля над Мариуполем, украинские воины продолжают мужественно противостоять атакам в южной части города, на заводе Азовсталь и его окрестностях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что уничтожение украинских солдат в Мариуполе положит конец любым мирным переговорам с Москвой.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия