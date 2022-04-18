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Факты / Украина

Monobank закроет счета некоторым пользователям: кто попал под ограничения

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Monobank

С 18 апреля Monobank прекращает обслуживание некоторых клиентов, и также закрывает их счета. Об этом заявил сооснователь сервиса Олег Гороховский.

Об изменениях в политике Monobank банкир рассказал в Facebook.

— С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: Россия, Беларусь, Крым, ОРДЛО, Северная Корея, Сирия, Эритрея, — заявил Гороховский.

Соучредитель Monobank добавил, что изменения коснутся более 11,2 тыс. человек. Их счета будут закрыты. Олег порекомендовал этим персонам использование карт платежной системы Мир. 

По мнению банкира, так должны поступить и другие украинские банки, к чему он и призывает.

На днях у Monobank было еще одно крупное изменение — по случаю уничтожения крейсера Москва в сервисе появился дизайн карты, посвященный этому важному для хода войны событию. На картинке изображен вражеский корабль в огне, который отправляется на дно вместе с Кремлем на борту. Ранее в сервисе появился дизайн карты с посланием вражескому кораблю от наших защитников со Змеиного.

Чтобы обновить дизайн карты Monobank, необходимо следовать инструкции.

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Фото: Depositphotos

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