На Пасху возможны провокативные обстрелы храмов – предупреждение СНБО

Российские СМИ распространяют информацию о том, что якобы “из националистов сформировано более 70 мобильных групп на авто, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ”. Поэтому в Центре противодействия дезинформации при СНБО предупреждают о возможных провокативных обстрелах на Пасху со стороны диверсионно-разведывательных групп.
Пропагандисты также дали перечень из пяти областей Украины, где это “может случиться”:
- Запорожская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская.
В СНБО говорят, что враг в очередной раз использует прием так называемого информационного алиби, предупреждая о возможных провокациях с многочисленными жертвами.
Поэтому украинцам следует быть осторожными, поскольку в названных регионах высока вероятность деятельности российских диверсантов.