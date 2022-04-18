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Факты / Украина

На Пасху возможны провокативные обстрелы храмов – предупреждение СНБО

Валентина Летяк редактор ленты
великдень 2021

Российские СМИ распространяют информацию о том, что якобы “из националистов сформировано более 70 мобильных групп на авто, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ”. Поэтому в Центре противодействия дезинформации при СНБО предупреждают о возможных провокативных обстрелах на Пасху со стороны диверсионно-разведывательных групп.

Пропагандисты также дали перечень из пяти областей Украины, где это “может случиться”:

  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская.

В СНБО говорят, что враг в очередной раз использует прием так называемого информационного алиби, предупреждая о возможных провокациях с многочисленными жертвами.

Поэтому украинцам следует быть осторожными, поскольку в названных регионах высока вероятность деятельности российских диверсантов.

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Фото: УНИАН

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