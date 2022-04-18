С 17 апреля обязанности директора Национального антикоррупционного бюро будет временно исполнять первый заместитель Артема Сытника Гизо Углава.

У самого Сытника, согласно закону о НАБУ, истек срок полномочий.

— С 17 апреля 2022 года, в связи с прекращением полномочий директора НАБУ Артема Сытника, их будет временно выполнять его первый заместитель Гизо Углава. Согласно закону О НАБУ, в случае прекращения полномочий или увольнения директора все его полномочия до дня назначения нового главы осуществляет его первый заместитель, – объяснили в НАБУ.

Гизо Углава родился 18 ноября 1975 года в городе Кутаиси в Грузии. С 2015 года — гражданин Украины.

Трудовую деятельность в системе прокуратуры Грузии Гизо Углава начал в 1998 году, где работал до ноября 2012-го. За это время прошел путь от интерна в областной прокуратуре в Имерете до заместителя главного прокурора Грузии.

В компетенцию Углавы входили подразделения, основным направлением деятельности которых была борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.

Также Гизо Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро. В апреле 2015 года был назначен на должность первого заместителя директора НАБУ.

Фото: НАБУ