В понедельник, 18 апреля, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что Российская Федерация в рамках начала наступательных операций на донецком и слобожанском направлениях Украины увеличила количество самолетовылетов своей тактической авиации более чем в 1,5 раза.

В то же время директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец сообщал украинским СМИ, что после почти двух месяцев ожесточенных боев с Украиной войска российских агрессоров начали всеми силами избегать встреч с украинскими системами ПВО – именно этим и может обуславливаться то, что рашисты начали активнее использовать тактическую авиацию.

Также, по его словам, захватчики с помощью тех же Ту-160 практикуют тактику “бросил и беги”.

Во Львовской ОВА к тому же сообщали, что российская стратегическая авиация взлетала для обстрела Яворивского полигона с аэродрома в Саратове – более чем за 1,5 тыс. км от цели.

При этом сами ракеты запускали ближе к Украине, но не залетая на территорию страны: вероятно, из акватории Черного моря.

Это позволяет агрессорам обстреливать Украину, не рискуя потерять авиацию во время встречи с украинскими защитниками лицом к лицу.

Что такое Ту-160: особенности и характеристики

Ту-160 является советским стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с изменяемой геометрией крыла.

Классифицируется как сверхзвуковой бомбардировщик, его считают самым мощным боевым самолетом в мире.

На данный момент такие бомбардировщики-ракетоносцы состоят на вооружении РФ, хотя после распада СССР часть парка Ту-160 была и в собственности Украины.

Первый свой полет Ту-160 совершил 18 декабря 1981 года.

Он может развивать скорость до 2200 км/ч на высоте, и до 1030 км/ч у земли. Крейсерская скорость – 850 км/ч.

Максимальная дальность полета Ту-160 без дозаправки – 13 950 км, практическая – до 12 300 км.

Продолжительность полета – до 25 часов.

Вооружение, которое используется на Ту-160, это стратегические крылатые ракеты Х-55 СМ, предназначенные для поражения стационарных целей с заранее заданными запрограммированными координатами, ввод которых в память ракеты осуществляется перед вылетом бомбардировщика.

Так, ракеты размещают на двух барабанных пусковых установках МКУ-6-5У по шесть штук, в два грузовых отсека самолета.

В случае поражения целей на меньшей дальности на вооружение берут аэробаллистические ракеты Х-15 С: 24 ракеты, по 12 на каждой МКУ.

После специального переоборудования самолет могут оснащать в том числе свободнопадающими бомбами до 40 000 кг различного калибра, включая ядерные, разовые бомбовые кассеты, морские мины и другое вооружение.

Предназначение Ту-160

Такие самолеты предназначаются для поражения наиболее важных целей ядерным и обычным оружием. Также их используют при обстрелах удаленных военно-географических районов и глубокого тыла континентальных театровоенных действий.

Ту-160 в России

Одной из крупнейших известных авиабаз России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160, является Энгельс-2.

Эта стратегическая авиабаза расположена неподалеку от Саратова.

В российских медиа сообщали, что по состоянию на 2009 год там находилось не менее 16 Ту-160.

Также рашисты собирались выпустить еще два таких самолета в 2022 году.

Россияне использовали эти бомбардировщики, к примеру, против Сирии в 2015 году.

Ту-160 на вооружении Украины

Первая группа из двух Ту-160 поступила в 184-й Гвардейский Полтавско-Берлинский Краснознаменный ВБАП, базировавшийся в Прилуках Черниговской области, 25 апреля 1987 года.

Один из этих самолетов принадлежал к опытной серии, второй был главным в военной серии.

К 1991 году на украинской авиабазе в Прилуках (Черниговщина) находилось 19 самолетов Ту-160, которые перешли к Воздушным Силам Украины после распада СССР.

Однако стратегическая авиация не соответствовала военной доктрине Украины, а потому в 1999 году восемь Ту-160 украинские власти отдали россиянам “за газ”, еще девять утилизировали и один остался в Полтаве, в музее Дальней авиации.