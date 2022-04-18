Премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении в понедельник, 18 апреля, рассказал о международной финансовой помощи для пострадавших от войны украинцев, о восстановлении недавно освободившихся территорий и скором дефолте Российской Федерации.

– Сегодня открыли временный мост в Стоянке. Это значит, что снова заработает Житомирская трасса. В большинстве освобожденных сел и городов уже возобновили электроснабжение, воду и газ. Расчистили более 150 км дорог. Возобновили железнодорожное сообщение с Черниговом, – перечислил он.

Также государство направило первые 600 млн грн на выплату помощи вынужденным переселенцам: это по 2 тыс. грн каждому взрослому и по 3 тыс. грн – ребенку или человеку с инвалидностью ежемесячно.

Премьер добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы пострадавшие от российских агрессоров украинцы смогли оформить помощь от ООН и ЮНИСЕФ через портал Дія.

Также Кабмин проголосовал за то, чтобы украинцам, которые оказались на временно оккупированных территориях или в окружении, в полном объеме продолжили насчитывать и выплачивать все необходимые соцвыплаты: пенсии, соцпомощь, льготы и субсидии.

– На 5 млрд грн закупили продуктовые наборы для городов в прифронтовой зоне. Продукты раздают бесплатно. Над выполнением этих заказов работают сотни украинских предприятий пищевой промышленности. Продолжаем компенсировать траты на коммунальные услуги для семей, которые приютили у себя дома вынужденных переселенцев, – сообщил премьер.

Он призвал украинцев поддерживать отечественных производителей, особенно малый и средний бизнес.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что Украина договорилась о получении $500 млн от международных партнеров: $400 млн от Канады и $100 млн – от Японии.

По данным премьер-министра, порты всех стран Европейского Союза прекратили обслуживание российских кораблей, а главы стран ЕС наконец начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против Сбербанка.