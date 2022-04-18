Страна-агрессор Россия активизирует деятельность диверсионно-разведывательных групп в Украине. Поэтому украинцам следует быть очень бдительными.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, враг может прибегнуть к провокациям на Пасхальные праздники.

– И наши разведки, и наши международные партнеры неоднократно отмечали, что российская сторона наоборот активизирует указанную деятельность. Четко очерчены приоритеты РФ: это сеяние паники. Мы пребываем накануне Пасхальных праздников и не исключаем, что российская сторона может прибегнуть к определенным провокациям, чтобы в дальнейшем переложить ответственность на украинскую сторону, — отметил Енин.

Он уточнил, что в связи с этим Национальная полиция будет принимать дополнительные меры безопасности.

Енин также напомнил, что РФ предпринимала неоднократные попытки наносить ракетно-бомбовые удары по территории воинских частей и местам хранения горюче-смазочных материалов. Он подчеркнул, что эти же объекты могут стать мишенью вражеских ДРГ.

– Именно поэтому мы хотели бы в очередной раз обратить внимание на бдительность наших граждан, с помощью которых нам часто удается выявлять вражеских информаторов и корректировщиков огня, — заявил Енин.

Замглавы МВД также рассказал, по каким признакам можно заподозрить, что тот или иной человек принадлежит к вражеским ДРГ:

• диверсанты обычно плохо ориентируются на местности;

• они могли буквально недавно поселиться где-то поблизости;

• они могут говорить с характерным акцентом (хотя это правило работает не всегда, поскольку были неоднократные случаи, когда на врага работали граждане Украины, жители временно оккупированных территорий);

• диверсанты ведут себя странно, спрашивают дорогу, фотографируют административные здания, объекты инфраструктуры или расположение и передвижение Вооруженных сил Украины, других военных формирований.

– То есть все то, что сейчас является нетипичным, и то, что запрещено законодательством, — заявил Енин.

Он назвал ошибочным мнение, что если в определенном регионе не происходят активные боевые действия, то там невозможны террористические акты и деятельность вражеских диверсионных групп. В связи с этим Енин призвал украинцев быть бдительными.

По состоянию на 15 апреля в СБУ информировали, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину удалось обнаружить около 100 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) врага. Также были задержаны более 300 коллаборантов.

Фото: Евгений Енин