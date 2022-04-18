Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина

РФ из Градов обстреляла Орехов и Преображенку на Запорожье: среди раненых – ребенок

Валентина Летяк редактор ленты
РФ из Градов обстреляла Орехов и Преображенку на Запорожье: среди раненых – ребенок

18 апреля российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и артиллерии город Орехов и село Преображенка Пологовского района.

По данным Офиса генпрокурора, в результате вражеской атаки повреждены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Среди раненых есть ребенок – 14-летнюю девушку с телесными повреждениями доставили в больницу.

Запорожская областная прокуратура квалифицировала обстрел населенных пунктов как нарушение законов и обычаев войны – это ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Вчера, 17 апреля, стало известно, что россияне похитили 16-летнего сына главы Запорожской РВА Олега Буряка.

Это произошло на российском блокпосту в Васильевке, когда он возвращался из Мелитополя в Запорожье.

Парень ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка