18 апреля российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и артиллерии город Орехов и село Преображенка Пологовского района.

По данным Офиса генпрокурора, в результате вражеской атаки повреждены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Среди раненых есть ребенок – 14-летнюю девушку с телесными повреждениями доставили в больницу.

Запорожская областная прокуратура квалифицировала обстрел населенных пунктов как нарушение законов и обычаев войны – это ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Вчера, 17 апреля, стало известно, что россияне похитили 16-летнего сына главы Запорожской РВА Олега Буряка.

Это произошло на российском блокпосту в Васильевке, когда он возвращался из Мелитополя в Запорожье.

Парень ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми.