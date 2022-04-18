РФ организовала уже 4 фильтрационных лагеря в Мариуполе, там удерживают 20 тыс. украинцев

По состоянию на середину апреля российские оккупанты организовали уже четыре фильтрационных лагеря в Мариуполе.

Об этом 18 апреля в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее информации, там россияне принудительно удерживают более 20 тысяч украинцев.

– Там находятся более 20 тыс. человек. В соседнем селе Безимянном также есть лагерь, в котором от 5-7 тыс. граждан, – уточнила Людмила Денисова.

Отмечается, что рашисты сгоняют жителей города в лагеря под дулами автоматов. Следующим этапом является принудительная депортация в Россию.

Людмила Денисова в очередной раз обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушения прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием зафиксировать этот и другие факты военных преступлений россиян в Украине.