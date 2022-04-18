Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина

Россия удерживает в плену экипажи трех иностранных судов – Денисова

Валентина Летяк редактор ленты
судно Blue Star-1

В порту Мариуполя российские войска захватили в плен экипажи трех грузовых судов под флагом Доминики (Аzburg) и Либерии (Smarta и Blue Star-1), сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В общей сложности речь идет о 42 членах экипажей судов и жене капитана Smarta, уточнила она.

– По информации капитана судна Azburg Сергея Дзисяка, экипажи прошли “проверку” в фильтрационном лагере в Мангуше. Сейчас они находятся во временно оккупированном Донецке под постоянным надзором вооруженных российских военных, – пишет Денисова в соцсети.

Омбудсмен отмечает, что захватом гражданских лиц Россия нарушает право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

О захвате российскими оккупантами экипажа судна Blue Star-1 на территории Мариупольского морского торгового порта стало известно 12 апреля.

По данным Денисовой, на территорию временно оккупированного Донецка было вывезено 18 моряков, являющихся гражданами Украины.

Фото: Людмила Денісова

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка