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Факты / Украина

США ввели статус временной защиты для украинцев — Ермак

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
США ввели статус временной защиты для украинцев — Ермак

Соединенные Штаты Америки ввели для граждан Украины, физически находившихся в стране, специальный статус временной защиты (Temporary Protected Status).

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что соответствующее решение внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано завтра (19 апреля 2022 г.).

-Должен отметить, что по просьбе украинской стороны, дата на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года, – говорится в сообщении.

Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США на срок до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.

— Я хочу поблагодарить американских партнеров за военную, финансовую, гуманитарную помощь, санкции, а теперь и за заботу о наших гражданах, а также посольство Украины в США и всю нашу дипломатическую команду за результативную работу. Мы продолжаем работать дальше на победу, чтобы как можно быстрее все наши люди смогли вернуться и вместе строить крутую Украину, – отметил Ермак.

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Фото: Depositphotos

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