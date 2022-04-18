В Буче в Киевской области задержали группу мародеров, обворовавших торговый центр на 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полицейским удалось задержать четверых злоумышленников, из которых двое — женщины.

Мародеры обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Из торгового центра вынесли инструменты и бытовую технику на общую сумму более 5 млн грн.

Правоохранители провели обыски у злоумышленников, изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы, велосипеды и многие другие товары.

Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Буче задержаны двое местных жителей 42 и 45 лет, которые сотрудничали с врагом. Мародеры сообщали им о богатых помещениях, а затем разворовывали то, что осталось после визита захватчиков.