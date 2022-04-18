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Факты / Украина

Верещук требует от РФ срочно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя

Валентина Летяк редактор ленты
Верещук требует от РФ срочно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к руководству России с требованием немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для эвакуации мирного населения.

По ее словам, ситуация в городе обострилась.

– Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских лиц, – отметила она.

Верещук сказала, что отказ станет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления

В полку Азов уверяют, что, несмотря на численное преимущество врага, защитники Мариуполя проводят контратаку.

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Фото: Офис президента

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