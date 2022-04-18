Верещук требует от РФ срочно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к руководству России с требованием немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для эвакуации мирного населения.

По ее словам, ситуация в городе обострилась.

– Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских лиц, – отметила она.

Верещук сказала, что отказ станет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления

В полку Азов уверяют, что, несмотря на численное преимущество врага, защитники Мариуполя проводят контратаку.