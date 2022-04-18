Столичное метро с 18 апреля начинает работу по обновленному графику. Так, метрополитен работает в режиме перевозок с 06:30 до 20:00. Интервал движения на всех линиях – до 30 минут.
Об этом сообщают в КГГА.
На красной линии движение по обоим путям будет между станциями Академгородок и Шулявская, одному – между станциями Шулявская и Театральная.
Как курсируют поезда:
Красная линия: от станции Академгородок до станции Театральная.
Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.
Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.
Майдан Незалежности и Кловскую поезда проезжают без остановки.
Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта.
Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.
4 апреля с 8.30 Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.