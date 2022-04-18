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Факты / Украина

Как работает метро Киева: режим работы станций и движения поездов

Марта Бондаренко редактор ленты
Метро Києва

Столичное метро с 18 апреля начинает работу по обновленному графику. Так, метрополитен работает в режиме перевозок с 06:30 до 20:00. Интервал движения на всех линиях – до 30 минут.

Об этом сообщают в КГГА.

На красной линии движение по обоим путям будет между станциями Академгородок и Шулявская, одному – между станциями Шулявская и Театральная.

Как курсируют поезда:

Красная линия: от станции Академгородок до станции Театральная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

Майдан Незалежности и Кловскую поезда проезжают без остановки.

Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта.

Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.

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4 апреля с 8.30 Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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