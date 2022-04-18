Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина

Зеленский назвал дату, когда вынужденные переселенцы смогут оформить помощь в Дії

Татьяна Забожко редактор ленты
Зеленский назвал дату, когда вынужденные переселенцы смогут оформить помощь в Дії

С 20 апреля украинцы, которые вынужденно стали переселенцами из-за войны в Украине, смогут оформить документы для получения помощи на проживание через сервис Дія.

Анонсировал нововведение президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

До среды оформить помощь на проживание украинцы могут в ближайшем Центре предоставления административных услуг или органах соцзащиты.

Специальные пункты для предоставления денежной помощи и обеспечения временного проживания вынужденных переселенцев правительство разворачивает на железнодорожных станциях и вокзалах, где идет эвакуация людей из охваченных боевыми действиями районов.

2 тыс. грн. взрослым и 3 тыс. грн. детям и лицам с инвалидностью будет предоставляться ежемесячно с месяца обращения в течение всего периода действия военного положения и еще один месяц после его прекращения или отмены.

Подать заявку на получение помощи могут и работодатели, которые привлекут к работе переселенцев.

– Сейчас каждое сохранившееся и дополнительное рабочее место – это помощь для защиты страны в войне. За каждого переселенца, которого бизнес возьмет на работу, предприятие получит от государства софинансирование расходов на оплату его труда на сумму 6,5 тыс. грн, – сообщил глава государства.

Через сервис Дія также продолжается сбор заявлений о разрушенном или поврежденном жилье.

Владимир Зеленский призвал обязательно подавать заявки украинцев, которые потеряли квартиру, дом или если их жилье повреждено вражескими обстрелами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Помощь вынужденным переселенцам: кто и как может получить

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка