С 20 апреля украинцы, которые вынужденно стали переселенцами из-за войны в Украине, смогут оформить документы для получения помощи на проживание через сервис Дія.

Анонсировал нововведение президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

До среды оформить помощь на проживание украинцы могут в ближайшем Центре предоставления административных услуг или органах соцзащиты.

Специальные пункты для предоставления денежной помощи и обеспечения временного проживания вынужденных переселенцев правительство разворачивает на железнодорожных станциях и вокзалах, где идет эвакуация людей из охваченных боевыми действиями районов.

2 тыс. грн. взрослым и 3 тыс. грн. детям и лицам с инвалидностью будет предоставляться ежемесячно с месяца обращения в течение всего периода действия военного положения и еще один месяц после его прекращения или отмены.

Подать заявку на получение помощи могут и работодатели, которые привлекут к работе переселенцев.

– Сейчас каждое сохранившееся и дополнительное рабочее место – это помощь для защиты страны в войне. За каждого переселенца, которого бизнес возьмет на работу, предприятие получит от государства софинансирование расходов на оплату его труда на сумму 6,5 тыс. грн, – сообщил глава государства.

Через сервис Дія также продолжается сбор заявлений о разрушенном или поврежденном жилье.

Владимир Зеленский призвал обязательно подавать заявки украинцев, которые потеряли квартиру, дом или если их жилье повреждено вражескими обстрелами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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