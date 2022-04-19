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Факты / Украина

Армия РФ планировала вторжение и захват территории Беларуси

Марта Бондаренко редактор ленты
Армия РФ планировала вторжение и захват территории Беларуси

Российская армия готовила военное вторжение и захват территории Беларуси.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным спецслужбы, после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси вторжение на территории этой страны готовила 1 танковая армия РФ. Это делалось и для подавления народных протестов.

Оккупация Беларуси планировалась для того, чтобы Россию “не втянули в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе”.

В разведке опубликовали документы, являющиеся доказательством того, что РФ готовила военную агрессию по отношению к Беларуси.

Внутриполитическая обстановка на территории Республики Беларусь после проведения президентских выборов 9 августа 2020 года продолжает оставаться напряженной, имеет тенденции к дальнейшему обострению. В настоящее время в Беларуси продолжаются массовые протесты в крупных населенных пунктах с целью организации повторных выборов и прихода к власти прозападно ориентированного правительства во главе со Светланой Тихановской, говорится в Легенде к замыслу.

Отмечается, что Александр Лукашенко мог обратиться к РФ за военной помощью для “наведения конституционного порядка”.

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Поэтому в РФ было принято решение о подготовке к выдвижению в район оперативного предназначения под легендой об участии в совместном учении с вооруженными силами Беларуси. А в дальнейшем быть в готовности к выполнению специальных задач на территории Беларуси.

Далее в документах расписывается, в каких населенных пунктах Белоруси должны были высадиться российские военные, где должны провести перегруппировку. Где должны стоять силы ПВО и тому подобное.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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