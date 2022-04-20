Новый этап российской агрессии против Украины будет проходить в формате “затяжного конфликта” на Донбассе.

С такой оценкой выступили представители британского правительства, пишет Business Insider.

Издание, ссылаясь на протокол заседания Кабинета министров Великобритании, пишет, что министры были проинформированы высокопоставленным представителем национальной безопасности о том, что эта стадия конфликта “может занять несколько месяцев”.

Высокопоставленный чиновник, имя которого не называется, предположил, что Россия будет стремиться использовать свое преимущество в численности войск, хотя само по себе это вряд ли будет решающим в конфликте.

— Были некоторые признаки того, что Россия не извлекла уроков из предыдущих неудач на Севере Украины, — сказал изданию чиновник.

Он добавил, что по имеющимся свидетельствам, российские войска развертываются “по частям” и продолжают поступать сообщения о низком моральном духе российских солдат и подразделений, которые отказываются воевать.

Издание поговорило с другим официальным лицом Великобритании о том, каковы могут быть последствия конфликта на Донбассе для гуманитарной ситуации в регионе. Источник воспользовался условиями анонимности, чтобы откровенно рассказать изданию о понимании конфликта британским правительством.

По его словам, британское правительство ожидает увидеть более крупное перемещение людей из региона на запад, где более безопасная ситуация.

— По-настоящему нуждающиеся люди — это те, кто не может передвигаться… Есть люди, особенно инвалиды, пожилые люди, которым просто очень трудно передвигаться, или люди, у которых нет ресурсов. Это самые отчаянно нуждающиеся люди, потому что они попадают в зону боевых действий, — сказал он.

По его словам, широко распространены нападения на гражданскую инфраструктуру и использование оружия неизбирательного действия. По оценкам, три четверти попыток ООН и Красного Креста доставить колонны с грузами в города оказались безуспешными.

Накануне первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что Россия активизирует деятельность диверсионно-разведывательных групп в Украине.