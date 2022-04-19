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Факты / Украина

Чехия поможет Украине в капитальном ремонте бронетехники

Маліновська Ангеліна
Чехия поможет Украине в капитальном ремонте бронетехники

Министерство обороны Чехии через агентство AMOS поможет Украине в обслуживании бронетехники, его будут запускать чешские предприятия оборонной промышленности на своих заводах в Чехии и Словакии.

— Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или которая была повреждена в ходе боевых действий, — сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Уточняется, что первый конкретный контракт – это ремонт танков Т-64. В будущем ремонт может быть расширен на колесную броню семейств типа БРД и БРДМ, а также могут быть задействованы другие компании.

Стоит отметить, что мелкий ремонт техники будет производить украинская армия и оборонная промышленность Украины, а крупные поломки, в том числе по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования длительного хранения, на себя возьмут чешские предприятия.

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