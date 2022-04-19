Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>367 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина

Эвакуация гражданских из временно оккупированных территорий невозможна из-за обстрелов – Минобороны

Анастасия Гевко редактор ленты
Эвакуация гражданских из временно оккупированных территорий невозможна из-за обстрелов – Минобороны

Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать гуманитарные маршруты, что делает невозможным проведение эвакуации гражданского населения временно оккупированных территорий по согласованным зеленым коридорам.

Также, по его словам, оккупационная администрация пытается построить систему силового воздействия на гражданское население с помощью формирования местных отделений ФСБ, Росгвардии и так называемой народной милиции.

– Целью таких действий является борьба с украинским сопротивлением и подготовка к проведению референдумов во временно захваченных населенных пунктах. Противник проводит информационно-психологические операции против Украины, чтобы создать оптимальную среду для захвата новых территорий, – рассказал Мотузяник.

Кроме того он сообщил, что отмечено привлечение представителей пропагандистских СМИ для продвижения в информационном пространстве кремлевских нарративов для оправдания преступных действий России в Украине.

Читайте
Обстрел Днепропетровщины из Градов и наступление на Донбассе: что происходит на 55-е сутки войны в Украине (онлайн)

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка