Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать гуманитарные маршруты, что делает невозможным проведение эвакуации гражданского населения временно оккупированных территорий по согласованным зеленым коридорам.

Также, по его словам, оккупационная администрация пытается построить систему силового воздействия на гражданское население с помощью формирования местных отделений ФСБ, Росгвардии и так называемой народной милиции.

– Целью таких действий является борьба с украинским сопротивлением и подготовка к проведению референдумов во временно захваченных населенных пунктах. Противник проводит информационно-психологические операции против Украины, чтобы создать оптимальную среду для захвата новых территорий, – рассказал Мотузяник.

Кроме того он сообщил, что отмечено привлечение представителей пропагандистских СМИ для продвижения в информационном пространстве кремлевских нарративов для оправдания преступных действий России в Украине.