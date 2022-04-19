Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационных поездов из Запорожья на 19 апреля 2022. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них вы сможете узнать на сайте https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Запорожья
- 11:30 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 20:00 225/226 Запорожье-1 – Одесса-Главная
- 21:38 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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