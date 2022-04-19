Во вторник, 19 апреля, в Украине снова не будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации людей из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Об этом проинформировала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что, несмотря на все призывы, страна-агрессор РФ отказывается предоставлять коридор для эвакуации людей из города Мариуполь, который находится в окружении российских войск.

– Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе. По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска, — подчеркнула Верещук.

Она уточнила, что сейчас ведутся сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях.

Следует отметить, что из-за постоянных обстрелов войск РФ гуманитарные коридоры в Украине также не работали 17 и 18 апреля.

Накануне Ирина Верещук обратилась к руководству России с требованием немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для эвакуации людей.

Отдельно она требовала открыть коридор с территории комбината Азовсталь, где, кроме украинских военнослужащих, находятся сотни мирных граждан (в том числе женщины и дети). Однако российские захватчики коридор так и не открыли.

Между тем, российские пропагандисты распространили видео того, как на Азовсталь в Мариуполе войска РФ сбрасывают сверхтяжелые бомбы.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предупреждала, что в ближайшие дни оккупанты попытаются взять штурмом завод Азовсталь. По ее данным, там скрываются от обстрелов более 1 тыс. мирных жителей.

Источник: Ирина Верещук

Фото: Ирина Верещук