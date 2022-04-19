Путинская война стала возможной благодаря так называемому христианскому национализму – идеям, которыми накачала общество церковь в Российской Федерации.

Что это такое, чем это помогло Путину и как оно влияет на мышление россиян – проанализировали журналисты Washington Post.

– В любой войне должны быть оружие и идеи. В этой войне Кремль предоставил оружие, и я считаю, что церковь предоставляет идеи, – сказал профессор экклезиологии, международных отношений и экуменизма Стокгольмского университетского колледжа Сирил Ховорун.

Журналисты сообщают, что патриарх Кирилл, который является лидером Российской православной церкви и близким соратником президента РФ Владимира Путина, а также его верные священнослужители произносят проповеди о роли своей страны в “праведной, святой битве”.

– Неважно, что многие украинцы, переживающие удар российской военной машины, являются единоверцами Кирилла — в Украине насчитывается около 12 тыс. приходов, подчиненных церкви в Москве. В то время как Россия начинает новое крупномасштабное наступление на востоке страны, Кирилл выразил мало беспокойства по поводу миллионов украинских жизней, висящих на волоске, – подчеркивают в материале.

Вместо этого, как сообщается, глава РПЦ произносит “такую ​​же зловещую и глубоко идеологическую риторику, как и Путин”.

– Он представил борьбу как религиозную и национальную драму, экзистенциальную битву добра и зла, столкновение между русско-славянскими традициями, ценностями и единством и разлагающим иностранным влиянием, гноящимся на границе России, – пояснили в WP.

Анализируя проповеди Кирилла, они обратили внимание на то, что он заявил, что якобы на стороне России – “сам Бог”, и назвал происходящее “испытанием на верность”.

– Сегодня есть испытание на верность этому новому мировому порядку, своего рода пропуск в тот “счастливый” мир, мир избыточного потребления, мир ложной свободы, – сказал он.

После этого патриарх РПЦ связал испытание, которое якобы проходит Россия, с “гей-парадом”.

– Вы знаете, что это за испытание? Испытание очень простое и в то же время ужасное – это гей-парад, – говорил он.

Журналисты задаются вопросом о том, какое отношение ЛГБТ могут иметь к кровавой войне России против Украины, однако подчеркивают, что Кирилл “уже давно формулирует российские геополитические вызовы в этих терминах, как конфликт между консервативной, культурно добродетельной Россией и развратным, аморальным Западом”.

Такие заявления главы церкви, как сообщается, подкрепили более светские позиции Кремля и помогли РФ сформировать собственный постсоветский националистический проект Путина. Именно они теперь придают легитимность “неуклюжим военным усилиям России”, подчеркивают в издании.

Отмечается также, что Кириллу приписывают распространение доктрины, известной как “русский мир”, которая демонстрирует видение России, Беларуси и Украины как “одной нации”, объединенной общей историей основания поселения волжскими викингами и обращением в православие в X веке .

– Некоторым эта догма может показаться мирной и всеобъемлющей, но критики говорят, что Россия использует ее, чтобы восстановить господство над территорией, которую она контролировала во времена Российской империи и Советского Союза. Путин принял эту доктрину в недавних выступлениях, утверждая, что Украина никогда не существовала как отдельное государство и исторически принадлежала землям, управляемым Россией. Историки говорят, что это в корне неверно, – подчеркивают в издании.

Также там отмечают, что Кирилл недвусмысленно призвал россиян поддержать свое правительство, поскольку в последние недели правление Путина вступило в более репрессивную фазу.

Сообщается, что патриарх призвал общественность поддержать Кремль, чтобы он мог “отражать врагов, как внешних, так и внутренних”.

– Уже есть сообщения о том, что российские священники теряют работу после проповедей, призывающих к прекращению войны и страданий украинцев, – говорится в статье.

Анализируя реакцию Запада на происходящее, авторы материала отмечают, что так называемые антиимпериалистические левые на Западе часто расценивают путинскую Россию как противовес планам Вашингтона стать глобальной гегемонией.

В то же время, как сообщается, нелиберальная религиозность, лежащая в основе правления самодержца, сделала Путина довольно популярной фигурой среди американских евангелистов и религиозных правых.