На Луганщине нацгвардеец с автомата сбил российский беспилотник за 10 млн грн

В Луганской области срочник Нацгвардии с позывным Клапан сбил российский БПЛА из штатного АК-74, сообщает МВД Украины.

Нацгвардеец рассказал, что получил от командира информацию о замеченном дроне противника.

– Потом я услышал звук, а затем и саму цель. На высоте 200-300 м он был достаточно хорошо виден. Дальше все быстро – я открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону, – говорит парень.

А дальше, по его словам, беспилотник пошел вниз и взорвался.

Сбитый БПЛА способен передавать видео на расстояние до 120 км и нести взрывчатку. Стоимость комплекса оценивается в 18 млн руб. (это почти 7 млн ​​грн), а летательного аппарата – около 5-7 млн ​​руб. (2-3 млн грн). То есть в целом беспилотник с боекомплектом тянет на 10 млн грн.