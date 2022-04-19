Нидерланды рассматривают поставку Украине дополнительного тяжелого вооружения – премьер

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна совместно с союзниками рассматривает поставку в Украину дополнительного тяжелого вооружения.
Об этом он сообщил во вторник, 19 апреля, на своей странице в Twitter.
– Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы с министром обороны Кайсой Оллонгрен выразили свою поддержку Украине в связи с тем, что Россия начала новое наступление. Нидерланды отправили Украине тяжелое оборудование, например, бронетехнику. Вместе с союзниками рассматриваем возможность поставить дополнительно более тяжелое оборудование, – написал он.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проинформировал Рютте об обострении ситуации на Донбассе.
– Народ Украины делает все, чтобы остановить агрессора. Поблагодарил за весомую поддержку Украины. После восстановления мира вместе в ЕС будем строить отношения между Украиной и Нидерландами принципиально нового качества! – заявил Зеленский.