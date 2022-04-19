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Факты / Мир

Нидерланды рассматривают поставку Украине дополнительного тяжелого вооружения – премьер

Анастасия Гевко редактор ленты
Нідерланди Україна

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна совместно с союзниками рассматривает поставку в Украину дополнительного тяжелого вооружения.

Об этом он сообщил во вторник, 19 апреля, на своей странице в Twitter.

– Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы с министром обороны Кайсой Оллонгрен выразили свою поддержку Украине в связи с тем, что Россия начала новое наступление. Нидерланды отправили Украине тяжелое оборудование, например, бронетехнику. Вместе с союзниками рассматриваем возможность поставить дополнительно более тяжелое оборудование, – написал он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проинформировал Рютте об обострении ситуации на Донбассе. 

– Народ Украины делает все, чтобы остановить агрессора. Поблагодарил за весомую поддержку Украины. После восстановления мира вместе в ЕС будем строить отношения между Украиной и Нидерландами принципиально нового качества! – заявил Зеленский.

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