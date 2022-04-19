С воздушными тревогами, но относительно спокойно прошла ночь во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасчине, Сумщине и Черниговщине.

В Днепропетровской области, кроме воздушных тревог, ночью были также обстрелы из Градов населенных пунктов на границе с Херсонщиной. Обошлось без пострадавших. Утром ситуация спокойной.

В Харькове всю ночь снова раздавались тревоги, оккупанты обстреливали жилые районы. В области активизировались бои в Изюмском направлении. За сутки – 15 раненых, 5 гражданских погибли. Из населенных пунктов Лозовая и Барвенково, из которых проводили эвакуацию, выехали 54 тыс. человек.

В Луганской области горячее всего было в Кременной и Попасной, где идут бои в центральных районах городов. Однако ВСУ сохраняют контроль над этими территориями. Практически вся инфраструктура разрушена. Ночью мощных обстрелов не было. За минувшие сутки четыре человека погибли, 9 ранены.

В Донецкой области продолжаются вражеские обстрелы из артиллерии и Градов Авдеевки, Марьинки, Торецка, Нью-Йорка, Угледара. Трудные бои на Лиманщине. Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется. За сутки четверо погибших, пятеро раненых. Мариуполь — без изменений.

В Херсонской области взрывы и артобстрелы были на территории всей области. Наиболее критическая ситуация на границе Николаевской и Днепропетровской областей (Станиславская, Чернобаевская, Высокопольская, Нововоронцовская и Великоалександровская территориальные общины).

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.

Также ночью оккупанты обстреляли Николаев системами залпового огня, в результате чего возник пожар в жилом доме. Большое количество несдетонированных кассетных боеприпасов, работает ГСЧС.

Также были обстрелы сел Лиманы, Галициново, Балабановка. Есть повреждения линий электропередач и газа. Информация сейчас уточняются. Предварительно без пострадавших.

Источник: Данные областных военных администраций