Оккупанты принудительно мобилизуют на войну против Украины жителей Изюма — Денисова

Из-за нехватки человеческих ресурсов российские оккупанты пытаются привлечь к войне против Украины местных жителей временно захваченных территорий.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в городе Изюм Харьковской области началась принудительная мобилизация мужчин.

Теперь проход через блокпост им разрешается только при наличии военного билета. Также оккупанты врываются в дома жителей Изюма — ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов. Кроме того, мужчин начали агитировать вступать в ряды так называемой народной милиции.

В то же время Людмила Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Недавно глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщал, что российские оккупанты объявили в Луганске очередную волну мобилизации мужчин в возрасте до 65 лет.

Они отлавливают их на улице, проводят рейды и принудительно отправляют в военкоматы.