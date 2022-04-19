Организовали штаб и держали пленных: как налоговый университет в Ирпене был под оккупацией

Государственный налоговый университет в Ирпене был и в оккупации, и под прицелом оккупантов. Местные преподаватели, профессора, ученые стали охранниками своего учебного заведения.

Они организовали штаб, а сам университет и его подвалы стали укрытием для всех работников и их семей. Сначала здесь скрывались до 300 человек, потом стали приходить и другие, и стало еще больше. Бесстрашные повара готовили под обстрелами в течение двух часов в сутки – лишь на столько подавалось электричество.

Стреляли россияне по университету и из танка, и ракетами, и из артиллерии. Больше всего от обстрелов досталось главному корпусу. Он почти разрушен. Символически уцелела стена с датой основания университета и стенд с гимном учебного заведения.

– Это уже не годится ни для чего, его нужно разрушить и заново отстраивать, – говорит Сергей Шевченко, местный преподаватель.

А дальше проводит в юридический корпус. Символично, что здесь, в месте, где изучают законы международного права, организовали штаб оккупанты, которые нарушили все возможные законы и нормы. Здесь захватчики держали и пленных. Сергей тоже провел в плену 2,5 часа.

– Сказали сдать телефоны. Все сдали мобильные телефоны. Пришел командир разведвзвода, и штык-ножами все эти телефоны разбили. У одного нашего парня проверили телефон, а у него последний звонок был в тероборону. Он звонил, чтобы эвакуировали девушек. Они его начали очень-очень… отвели в коридор, щелкали затворами. Но спасибо нашему преподавателю, который сам харьковский, всю жизнь проработал в Беларуси и полтора года, как преподает в нашем университете.

Он подошел к командиру и говорит:

– Не бери на душу грех, он молодой парень. Ты спроси, кому и зачем звонил.

– А вы откуда знаете?

– Это я поставил ему задание, чтобы он позвонил и узнал, как можно увезти отсюда девушек из Ирпеня.

– И где же ваши девушки?

– Их вывезли в Польшу.

Сергей рассказал, что оккупанты дальше полистали паспорт парня, посмотрели, что у него прописка Донецка, и говорят: а что ж ты, донецкий, не на той стороне воюешь? — Потому что приехал сюда, выучился и здесь работаю преподавателем. После этого парня отпустили.

Когда украинские армейцы начали по ним стрелять, они испугались, сели на броню, и так всех оставили.

– А мы успели вернуться назад, выпустить девушек, потому что там, где они были, кислорода оставалось очень мало, — добавил Сергей.

Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов 28 марта. В городе повреждено более 1 000 построек. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены.