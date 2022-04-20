В эфире телемарафона Єдиних новин военный эксперт Олег Жданов заявил, что сейчас еще рано говорить, когда Украина сможет окончательно одержать победу в войне, что это покажет военное противостояние на Донбассе.

— Через две недели мы можем получить результат, который подскажет, когда можно прогнозировать окончание этой войны, — отметил Жданов.

Также он добавил, что Россия начала наступление на Донбасс без учета некоторых ошибок, совершенных при наступлении в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

– Есть такие ошибки, которые невозможно учесть, технически не переоснастив ВС РФ, а именно средства связи, порядок взаимодействия между частями и подразделениями. В тактическом плане они учатся воевать, их пехота начинает понемногу действовать гораздо лучше, чем это было в начале войны. Но полностью учесть ошибки, которые были в начале, они не могут, — добавил военный эксперт.

Кроме того, по его словам, российское руководство не начало экономить пушечное мясо, а “Путин вновь заявил руководству ВС РФ, что нужно беречь технику, а дальше с потерями не считаться и выполнять поставленные задачи.”

– То есть они танки берегут, а личный состав – нет, – говорит Жданов.

Что касается общей мобилизации в РФ, эксперт добавил, что она может быть произведена, но не по всей России.

– Они проводят террористические акты против собственных граждан в приграничных областях, там уже желтый уровень террористической угрозы, еще пару терактов – и они объявят красный уровень опасности и всеобщую мобилизацию. Но это будет происходить в приграничных с Украиной зонах. Если они пойдут на этот шаг, население в панике будет бежать вглубь страны. Это сдерживает спецслужбы России в проведении терактов и объявлении военного положения вместе с мобилизацией, — сообщает эксперт.

Завершение второго этапа войны может иметь плохой и хороший сценарий. Плохой исход может быть, если они прорвут оборону и оцепят войска ВСУ. Тогда возможен вариант третьих Минских переговоров. Если получат какое-либо преимущество, Россия потребует переговоры и подписание бумаг на своих условиях.

Хороший сценарий будет означать полнейшее лишение наступательного потенциала российских войск на Донецком направлении и начало третьего этапа контрнаступательных действий украинской армии.

Также эксперт оценил ситуацию с Беларусью и отметил, что Александр Лукашенко пытается избежать открытого вмешательства в войну в Украине, “но за те злодеяния, которые он совершил, Беларусь нужно считать полноценным союзником России и участником войны на стороне РФ.”