Пятиметровая воронка на месте электростолба: мэр Николаева показал последствия обстрела

Российские захватчики 19 апреля в очередной раз обстреляли Николаев, одна из ракет попала в высоковольтную электроопору. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич и показал огромный воронку на ее месте.

– Сегодня российские войска в Николаеве “денацифицировали” эту электрическую опору 115 киловольт. Видим здесь воронку, видео не передает всю ее “красоту”. Она метров 20 в ширину и глубиной где-то 5 м, – рассказал глава города.

По его словам, во время ночных обстрелов Николаева пострадали два человека.

Он также поблагодарил работников Николаевоблэнерго, борющихся с последствиями российских атак.

Утром стало известно, что во время ночных обстрелов пострадал зоопарк в Николаеве. Директор Владимир Топчий показал две ракеты, которые упали на его территории.

С начала полномасштабного вторжения России уже четвертый случай обстрела зоопарка Николаева.

По данным оперативного командования Юг, ночью РФ обстреливала Николаевскую область из реактивных систем залпового огня, две из них ВСУ удалось уничтожить.

Фото: Олександр Сєнкевич