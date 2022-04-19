Российские захватчики продолжают обстреливать Харьков.

Несмотря на официальный отбой воздушной тревоги местные сообщают о взрывах и прилетах в городе. Поэтому необходимо оставаться в укрытиях.

В то же время официальных сообщений об обстреле города пока нет.

Вечером 18 апреля в соцсетях харьковчане сообщали о сильных взрывах на окраинах Киевского и Московского районов города.

Также 18 апреля 2022 года около 11.50 российские оккупанты обстреляли Основянский район Харькова. Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов.