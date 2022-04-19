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Факты / Украина

То же самое, что взять Киев за 72 часа: Подоляк о второй фазе “спецоперации” РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Михайло Подоляк

Вторую фазу “спецоперации” РФ, о начале которой сегодня заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, постигнет такая же участь, как и взятие Киева за 72 часа, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Донбасс. “Вторая фаза спецоперации”. Вторая, третья, десятая? Уже нет ни малейшего значения. Почему? Потому что это то же самое, что “возьмем Киев за 72 часа”. Просто россияне любят рассказывать сказки. А в реальности будет только то, что нужно Украине, – подчеркнул он.

По его словам, для Украины нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать российских оккупантов, которые в принципе не умеют воевать, а только убивать людей и разрушать гражданскую инфраструктуру.

– Я до сих пор не понял, что они хотят доказать этому миру. Наверное, что это какая-то варварская цивилизация, которую нужно изолировать от мира. И они это очень удачно делают. Мы им в этом поможем. Мы поможем миру понять, что с такой цивилизацией вообще не нужно иметь дело, – заверил Подоляк.

 

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Фото: Офис президента

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