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Факты / Происшествия

В ГСЧС назвали области с самой сложной ситуацией из-за боев

Анастасия Гевко редактор ленты
В ГСЧС назвали области с самой сложной ситуацией из-за боев

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук сообщил, что на данный момент самая сложная ситуация – в пяти областях Украины, а именно: в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Николаевской.

Об этом он сказал во время брифинга 19 апреля.

– Сейчас наиболее сложная обстановка остается в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия и проводятся ракетные обстрелы оккупантами. Это такие области, как Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Николаевская, где осуществляется спасение силами ГСЧС, – рассказал Демчук.

Он также проинформировал, что за прошедшие сутки силы ГСЧС осуществили более 300 выездов на ликвидацию последствий ведения боевых действий, в частности, на территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Луганской областей.

Там украинские спасатели тушили пожары, вызванные артобстрелами.

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