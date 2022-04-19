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Факты / Украина

В Киеве возобновили работу 16 диппредставительств – МИД

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
В Киеве возобновили работу 16 диппредставительств – МИД

Состоянием на понедельник, 18 апреля, в Киеве возобновили свою работу 16 дипломатических представительств других стран, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

— С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину, – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Украинские дипломаты уточнили, что в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. В МИД поблагодарили за поддержку Украины.

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Фото: Depositphotos

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