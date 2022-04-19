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Факты / Украина

Во Львове открыли первый модульный городок для внутренних переселенцев – ОВА

Анастасия Гевко редактор ленты
Во Львове открыли первый модульный городок для внутренних переселенцев – ОВА

Во Львове уже открыт первый модульный городок для внутренних переселенцев, которые потеряли дома из-за войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА.

– Обустроили городок на Львовщине, поскольку наша область приняла уже почти полмиллиона вынужденных переселенцев (это официально зарегистрировавшиеся у нас и те, кто поселился в частном секторе самостоятельно), – говорится в заявлении.

Среди первых жителей городка – женщины, пожилые люди, дети и студенты.

– Здесь предусмотрено 88 домиков, санузлы, душевые комнаты, столовая, медпункт и магазин. Еще один такой городок на Львовщине сейчас строят, – сказано в сообщении.

Во Львове открыли первый модульный городок для внутренних переселенцев – ОВА / 3 фотографии
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