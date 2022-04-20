Украина получила дополнительные истребители от других стран, не включая США, а также дополнительные авиационные запчасти, которые позволят ей поднять в воздух больше самолетов.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

— Я бы просто отметил, не вдаваясь в подробности того, что предоставляют другие страны, что они получили дополнительные платформы и запчасти, чтобы иметь возможность увеличить размер своей авиации, размер своего авиационного парка. Думаю, я бы оставил все как есть, — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что официальный Вашингтон не предоставлял самолеты Украине.

Ранее официальный представитель Белого дома сообщил, что грузы из последнего пакета помощи администрации Байдена Украине в сфере безопасности “начали поступать”.

На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил выделение Украине дополнительного пакета оружия, боеприпасов и помощи в сфере безопасности на сумму 800 миллионов долларов.

США впервые согласились предоставить Киеву те виды мощного вооружения, которые некоторые чиновники администрации Джо Байдена несколько недель назад считали слишком большим риском эскалации, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм гаубичных пушек и еще 300 беспилотников Switchblade.