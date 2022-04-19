В Украине не осталось ни одного места, где сейчас было бы безопасно – Игорь Жовква

Игорь Жовква, главный дипломатический советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что в Украине нет «ни одного безопасного места» после российских ракетных ударов по Львову в понедельник.

— В Украине не осталось ни одного места, поселка, города или села, где сейчас было бы безопасно, — сказал Жовква в комментарии CNN.

— Это то, что (русские) пытались внедрить с самого начала войны. Потому что смотрите, они не только воюют с военными. Они воюют не только с военной инфраструктурой. Они воюют с гражданскими украинцами, автомастерская не имеет отношения к военной инфраструктуре, но ее сегодня разбомбили во Львове, убив мирных жителей. Погибли не солдаты, а мирные жители, — сказал он.

Он призвал к дополнительной военной помощи, чтобы Украина могла выиграть войну.

— Пожалуйста, поддержите Украину большим количеством оружия, и мы сможем победить, — сказал Жовква.