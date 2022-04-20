Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мировые лидеры договорились усилить финпомощь Украине, а также усилить санкции против Российской Федерации.

Об этом она написала у себя в Twitter во вторник, 19 апреля.

– Мировые лидеры твердо стоят вместе в своей поддержке Украины. Мы еще больше усилим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь Украине. Спасибо президенту США Джо Байдену за созыв этих важных переговоров. Мы стоим с Украиной, – подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговоров с президентом ЕК проинформировал ее о передаче заполненной анкеты-опросника для членства Украины в ЕС.