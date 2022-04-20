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Факты / Мир

Европа и США усилят санкции против России и увеличат финансовую помощь Украине – ЕК

Анастасия Гевко редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мировые лидеры договорились усилить финпомощь Украине, а также усилить санкции против Российской Федерации. 

Об этом она написала у себя в Twitter во вторник, 19 апреля.

– Мировые лидеры твердо стоят вместе в своей поддержке Украины. Мы еще больше усилим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь Украине. Спасибо президенту США Джо Байдену за созыв этих важных переговоров. Мы стоим с Украиной, – подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговоров с президентом ЕК проинформировал ее о передаче заполненной анкеты-опросника для членства Украины в ЕС.

– Обсудили активизацию помощи Украине в противодействии российской агрессии. Отдельное внимание было уделено послевоенному восстановлению. Ценим поддержку Европейского Союза, – написал Зеленский у себя в Twitter.

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Фото: Depositphotos

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