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Факты / Украина

Атаки под Изюмом и Донецком являются прелюдией к масштабным наступлениям РФ — Пентагон

Марта Бондаренко редактор ленты
російські солдати

В США считают, что сдержанные российские наступательные операции к юго-западу от Донецка и к югу от Изюма являются так называемой прелюдией к более крупным атакам, которые российская армия планирует провести.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

— Это настоящие наземные наступления, которые поддерживаются дальним артиллерийским огнем, прямо не соответствует российской доктрине, — сказал чиновник.

По его словам, более разрушительные боевые действия все еще находятся в разработке.

— Вы видели вчера комментарии президента [Украины] Зеленского и даже [министра иностранных дел России] Лаврова об этом новом начале наступления… Мы думаем, что это… прелюдии к более крупным наступательным операциям, которые русские планируют провести, — сказал чиновник.

Пентагон считает, что российская армия старается извлечь уроки из своих ошибок на Севере Украины.

По словам чиновника, за последние сутки в Украину были переброшены две российские батальонно-тактические группы (БТГ) или еще до 2 тыс. военнослужащих. Таким образом, в стране насчитывается примерно 78 БТГ, все на Юге и Востоке.

Ранее в США заявили, что Россия на территории Украины будет обстреливать маршруты, используемые для поставок оружия.

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Источник: ABC News

Фото: Depositphotos

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