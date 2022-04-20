Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что около 80% Луганщины находится под контролем российских оккупантов.

Об этом он сообщил в комментарии CNN.

Он уточнил, что если Украина не будет сопротивляться “Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше”.

Гайдай согласился с российской характеристикой начала второй фазы войны, но предупредил, что это еще не “полное и тотальное вторжение”.

– Конечно, они сильно рассредоточились. Мы установили нашу оборону во многих городах. Пытаются окружить наши войска, там творится много нехороших дел… но пока безуспешно. Мы делаем все возможное, чтобы уничтожить их технику, – рассказал он.

По словам главы ОВА, на Луганщине – очень серьезная ситуация, всю территорию обстреливают и безопасного города в области нет.

– Мы понимаем, что российская власть будет идти вперед и будет уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся максимально эвакуировать всех, – сообщил он.

Гайдай призвал всех оставшихся мирных жителей покинуть Луганскую область и добавил, что из 350 000 человек, которые проживали на неоккупированной территории Луганска до войны, на данный момент осталось около 70 000 человек.

– Большинство людей уехали на собственном транспорте или на наших национальных автобусах или волонтерами. Мы не знаем, когда будут созданы гуманитарные коридоры, но мы эвакуируемся каждый день. Дело в том, что Россия всегда нарушает договоренности. Обстрелы, несмотря на тихие часы, все еще продолжаются, – рассказал он.

Гайдай сообщил, что в этом районе без перерыва идут обстрелы, в результате которых были разрушены электросеть и все системы водоснабжения. Что касается оставшихся 70 000 человек, то большинство из них живут в бункерах, подвалах и убежищах.

– Уже второй месяц у нас все эти люди живут практически под землей, – сказал он. – Мы пытаемся предоставить им какую-то помощь, пытаемся обеспечить их водой и убедиться, что они не умрут с голоду… практически нет стабильного снабжения газом, поэтому ситуация довольно отчаянная, – добавил он.

Он сравнил сложившуюся ситуацию с Мариуполем, который также подвергается бомбежкам каждый день, однако отметил, что на Луганщине, по крайней мере, можно получить помощь и эвакуировать людей.

Военный губернатор обратился к Западу с просьбой предоставить больше военной техники, чтобы помочь защитить небо и землю Украины.